Конфискованы украденные кирпичи с символами 10-го римского легиона

Десятки древних глиняных кирпичей с отпечатками 10-го римского легиона, разрушившего Иерусалим около двух тысячелетий назад, были изъяты из автомобиля, направлявшегося в Рамаллу, детективами Департамента полиции Иерусалима.



Полицейские обнаружили в багажнике автомобиля несколько закрытых картонных коробок, что вызвало у них подозрение. Обнаружив, что это археологические находки, полицейские задержали подозреваемого, которому принадлежала машина, и вызвали надзорные органы.



Инспекторы IAI были поражены, обнаружив, что в машине подозреваемого были десятки древних кирпичей возрастом около 2000 лет с печатями и символами 10-го римского легиона. На плитках были следы того, что они были недавно вывезены из древностей в этом районе.



“Они забрали у нас часть истории”, – заявило Управление древностей Израиля IAI.



По словам Амира Ганора, директора отдела по предотвращению грабежей, “кирпичи, по-видимому, использовались как часть пола общественного здания – возможно, они принадлежали печи, которая стояла в бане и использовалась римскими солдатами”. 10-й римский легион прибыл в Израиль в 6 г. до н. э. и помог установить контроль Рима на Иудейской земле.



Эти кирпичи стали основным идентификатором для определения дислокации частей легиона. Основная их часть была обнаружена в районе Иерусалима и в римском городе Элия Капитолина. Позже 10-й Легион участвовал в подавлении восстания Бар-Кохбы между 132 и 135 годами н.э. и, очевидно, понес большие потери в боях. Легион продолжал располагаться лагерем в Иудее до конца 3 века н.э., оставив после себя общественные здания и военные лагеря.



“Больно видеть, как из жадности люди портят пол 2000-летнего общественного здания и рвут кусочек истории”, – сокрушается Ганор.



Директор IAI Эли Эскосидо прокомментировал инциндент: “Обнаружение древних кирпичей в багажнике автомобиля со свежей землей на них, с признаками поломки и перемещения означает, что еще одно древнее место было разграблено и разрушено. Если бы археологи нашли кирпичи на самом месте, мы бы смогли добавить много информации для наших археологических исследований, а также поставить еще одну точку на карте истории страны”.



