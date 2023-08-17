



Конец света: Ливан полностью отключили от электричества и связи

Ливан полностью отключили от света и связи. Две ТЭС страны перестали подавать электроэнергию из-за неуплаты валютного долга. Об этом сообщает Sky News.



Электричество было отключено в городах Дейр-Аммар на севере страны и Аль-Захрани на юге. Долг перед энергетической компанией составляет около 83 млн долларов. Из этой суммы ливанская госкомпания Electricit du Liban выплатила оператору ТЭС Primesouth только 2 млн долларов.



Без света остались в том числе больницы, государственные учреждения и международный аэропорт Бейрута. Кроме того, прекратили работу станции, поставляющие питьевую воду в регионы Ливана. Две ТЭС суммарной мощностью 550 МВт – единственные источники электроэнергии, снабжающие Ливан.