



Концерт Ремы в Тель-Авиве отменен за час до начала из-за проблем с безопасностью

Концерт нигерийского рэпера Ремы в Тель-Авиве был отменен вечером 1 сентября из соображений безопасности, за час до того, как певец должен был выйти на сцену.



Владельцы билетов сообщили СМИ, что их не проинформировали об отмене концерта, и они узнали об этом только тогда, когда прибыли на площадку Expo.



Продюсеры шоу заявили, что представление было отменено, потому что “по данным полиции Израиля, во втором павильоне Expo имеются недостатки в плане безопасности”. Организаторы уверяют, что 3000 фанатов получат полный возврат средств за билеты.



Согласно данным 12 канала, полиция заявила, что “продюсеру было предоставлено много возможностей попытаться исправить недостатки безопасности. Кроме того, владелец бизнеса не соблюдал необходимые условия".