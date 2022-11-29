



Компанию Meta оштрафовали на 265 млн евро за утечку данных европейских политиков

Орган по защите конфиденциальности Ирландии наложил штраф в размере 265 миллионов евро и другие исправительные меры в отношении Meta за неспособность должным образом защитить свои данные.



Речь идет об утечке данных, которая обнаружилась в прошлом году. Тогда в сеть попали личные данные комиссара юстиции Евросоюза Дидье Рейндерса, премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, а также десятков официальных лиц ЕС.



Утечка включала 533 миллиона записей пользователей, в том числе номера телефонов, идентификаторы Facebook, а также полные имена и даты рождения.



Ирландская комиссия по защите данных посчитала, что американский технологический гигант не выполнил обязательство General Data Protection по обеспечению конфиденциальности, поскольку его продукт недостаточно защищен.



Также власти обязали Meta предотвратить возможность новых утечек.



Сообщается, что компания Meta может обжаловать это решение в ирландских судах.