



Компания Chevron объявила о неполадках в работе буровой установки Левиафан



Средиземноморская компания Chevron (Nobel Energy) объявила о неполадках на буровой установке "Левиафан", расположенной в море напротив пляжа Дор Ха Боним.



"В настоящее время мы занимаемся оперативным инцидентом на буровой установке. В рамках процедуры, предусмотренной для подобных инцидентов, и в целях защиты окружающей среды был включен факел буровой установки. Его включение не представляет опасности для окружающей среды или здоровья", - заявили в компании, не уточнив, в чем заключалась неисправность.