



Комментарий ЦАХАЛа относительно ликвидации двух палестинцев: задержаны еще двое

Сегодня утром (в субботу) в ходе совместных действий ЦАХАЛа, Пограничной полиции Израиля и полиции Израиля, основанных на разведданных, были убиты Хамза Харуиш и Самер Аш-Шафии, причастные к нападению со стрельбой в Авней-Хефеце 2 мая 2023 года, в ходе которого был ранен израильский гражданин и повреждены автомобили.



Оба боевика были застрелены при попытке скрыться с места происшествия. О ранениях военнослужащих ЦАХАЛа не сообщается.



Были задержаны еще двое разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к нападению со стрельбой: Мухаммад Абд аль-Фаттах, 21 год, и Ибрагим Ахмед, 19 лет, который был ранен при попытке скрыться с места преступления. Эти двое были переданы для дальнейшего допроса.



Во время обыска в доме, где скрывались разыскиваемые подозреваемые, были обнаружены и конфискованы две винтовки М-16, бронежилеты и магазины, которые носили разыскиваемые подозреваемые.



Силы безопасности продолжат свою деятельность по пресечению террористической деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к террористическим атакам против израильского гражданского населения.

