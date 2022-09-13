



Комары-переносчики вируса Западного Нила выявлены на севере Израиля

На севере Израиля были обнаружены комары, зараженные вирусом Западного Нила.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на данные министерства охраны окружающей среды Израиля.



По информации ведомства, зараженные комары были обнаружены в Нахаль-Баркане недалеко от тренировочной базы Голани; в Нахаль Хароде возле тюрьмы "Шата"; и в кибуце Кфар-Рупин.



Министерство требует, чтобы местные власти следили за территорией и проводили немедленную борьбу с вредителями.



Зараженные вирусом Западного Нила обычно испытывают симптомы гриппа и выздоравливают в течение недели. В редких случаях болензь может привести ко смерти.