



Командующий Тихоокеанским флотом России ушел в отставку

Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанском флотом. О его назначении на новую должность сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.



По словам Трутнева, адмирал назначен на должность главы штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

“Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом”, – заявил Трутнев на совещании.



На пост командующего Тихоокеанским флотом рассматривается адмирал Виктор Лиина, который с 2021 года командует Балтийским флотом РФ.

Позднее в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ сообщили, что адмирал Сергей Авакянц в данный момент находится в отпуске, после которого будет уволен в запас по достижении предельного возраста службы.



Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом РФ с 2012 года. О его отставке стало известно меньше чем через неделю после того, как Тихоокеанский флот 14 апреля привели в полную боевую готовность в “рамках внезапной проверки”.



Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ, отправленные в Украину, осенью 2022 года говорили, что несут большие потери. По их словам, бригада потеряла около 300 человек за четыре дня. В Минобороны РФ заявили, что потери бригады более чем за 10 дней не превысили 1% боевого состава. Позднее один из морпехов сообщил, что командование решило вывести бригаду из зоны боевых действий, но тех, кто “возмущался, писал письмо или отказывался штурмовать”, решили оставить на позициях.



Американский журнал Politico сообщил в феврале со ссылкой на ВСУ, что 155-ю бригаду отправили на штурм Угледара, где, по данным издания, вся бригада могла быть уничтожена. Позднее о высоких потерях среди морпехов возле Угледара сообщило Минобороны Великобритании.