



Командующий группой войск “Белгород” погиб в Новой Таволженке

В бою с представителями “РДК” на территории Новой Таволжанки в Белгородской области погиб командующий группой войск “Белгород” полковник Андрей Стэсев, сообщается в российских Telegram-каналах.



Экс-начальник штаба 98-й дивизии ВДВ организовывал оборону данного населенного пункта, когда попал в засаду. Он вступил в бой, но выйти из сражения живым ему не удалось.



Легион "Свобода России" опубликовал видео с вероятного места ликвидации российского полковника - старшей оперативной группировки "Белгород", Андрея Стэсева . На кадрах видно тело в российской военной форме и расстрелянное авто с буквой Z на дверях. Лицо погибшего и его документы в видео не показываются.



О гибели Стэсева в российской деревне Новая Таволжанка в Белгородской области, где легион вместе с “Русским добровольческим корпусом” ведут бои, накануне сообщала украинская разведка.



Относительно села Новая Таволжанка РДК заявляет о полном взятии его под свой контроль. Тем временем власти Белгородщины признают, что не могут войти в населенный пункт.



Боевые действия на территории Белгородской области продолжаются и, как пишут российские добровольцы, становятся более интенсивными.





