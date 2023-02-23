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Командующий 5-м флотом США: Иран наращивает злонамеренную деятельность
23.02.2023 09:30 Алина Груднева

Командующий 5-м флотом США: Иран наращивает злонамеренную деятельность

Иран продолжает наращивать провокации, нападая на корабли на Ближнем Востоке и совершая другие атаки в регионе.

Об этом в комментарии AP рассказал командующий 5-м флотом ВМС США, вице-адмирал Брэд Купер в кулуарах Международной оборонной выставки и конференции в Абу-Даби.

По его словам, за два года своего руководства базирующимся в Бахрейне 5-м флотом он стал свидетелем роста злонамеренной деятельности Ирана в регионе.

"Мы сосредоточены на расширении наших партнерских отношений. Действия Ирана привлекают всеобщее внимание. За два года мы были свидетелями увеличения числа злонамеренных действий, большую часть которых мы зафиксировали только за последние 60-90 дней", - сказал он.

5-му флоту поручено патрулировать воды вокруг Аравийского полуострова, включая Ормузский пролив. За последнее время было совершено несколько атак со стороны КСИР на коммерческие суда в регионе, в числе которых была атака БПЛА на танкер Campo Square в начале февраля. 

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