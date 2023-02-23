



Командующий 5-м флотом США: Иран наращивает злонамеренную деятельность

Иран продолжает наращивать провокации, нападая на корабли на Ближнем Востоке и совершая другие атаки в регионе.



Об этом в комментарии AP рассказал командующий 5-м флотом ВМС США, вице-адмирал Брэд Купер в кулуарах Международной оборонной выставки и конференции в Абу-Даби.



По его словам, за два года своего руководства базирующимся в Бахрейне 5-м флотом он стал свидетелем роста злонамеренной деятельности Ирана в регионе.



"Мы сосредоточены на расширении наших партнерских отношений. Действия Ирана привлекают всеобщее внимание. За два года мы были свидетелями увеличения числа злонамеренных действий, большую часть которых мы зафиксировали только за последние 60-90 дней", - сказал он.



5-му флоту поручено патрулировать воды вокруг Аравийского полуострова, включая Ормузский пролив. За последнее время было совершено несколько атак со стороны КСИР на коммерческие суда в регионе, в числе которых была атака БПЛА на танкер Campo Square в начале февраля.