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Командира ЦАХАЛа арестовали за съемку своих подчиненных в душе
18.08.2022 10:23 Александр Юзовский

Командира ЦАХАЛа арестовали за съемку своих подчиненных в душе

Командир боевого подразделения ЦАХАЛа был арестован военной полицией по подозрению в фотографировании обнаженных солдат и командиров, в том числе в душевых и других местах. Он также был отстранен от должности на неделю, о чем сообщает The Jerusalem Post.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что по этому делу было проведено расследование.  

Согласно отчету KAN News, командир заходил в душевые на дивизионной учебной базе и импровизированные душевые на полигонах. Он прятал свой телефон, чаще всего под полотенцем, снимая солдат на видео.

"Я посмотрел ролики и был в шоке, страшно подумать, что он был командиром учений. Вы видите, как он на видео прячет телефон в полотенце", — рассказал порталу один из солдат.

"Он принимал душ, выходил и возвращался, держа телефон у груди. Или приходил в душ, заканчивал чистить зубы и стоял, как будто разговаривая с нами, пока снимал нас. Это травма на всю жизнь", — пояснил солдат.

В ЦАХАЛе добавили, что решительно осуждают действия подозреваемого.

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