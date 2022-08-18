



Командира ЦАХАЛа арестовали за съемку своих подчиненных в душе

Командир боевого подразделения ЦАХАЛа был арестован военной полицией по подозрению в фотографировании обнаженных солдат и командиров, в том числе в душевых и других местах. Он также был отстранен от должности на неделю, о чем сообщает The Jerusalem Post.



В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что по этому делу было проведено расследование.



Согласно отчету KAN News, командир заходил в душевые на дивизионной учебной базе и импровизированные душевые на полигонах. Он прятал свой телефон, чаще всего под полотенцем, снимая солдат на видео.



"Я посмотрел ролики и был в шоке, страшно подумать, что он был командиром учений. Вы видите, как он на видео прячет телефон в полотенце", — рассказал порталу один из солдат.



"Он принимал душ, выходил и возвращался, держа телефон у груди. Или приходил в душ, заканчивал чистить зубы и стоял, как будто разговаривая с нами, пока снимал нас. Это травма на всю жизнь", — пояснил солдат.



В ЦАХАЛе добавили, что решительно осуждают действия подозреваемого.