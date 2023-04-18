



Командир секретного подразделения МАГАВ уволен из-за провальной операции

Командир роты секретного подразделения МАГАВ в Иудее и Самарии уволен со своей должности после неудачной операции, которая проводилась на прошлой неделе.



По данным израильских СМИ, 10 апреля провалилась попытка задержания подозреваемого в причастности к террористической деятельности палестинца в Дженине.



Уточняется, что командир "не выполнил инструкции и действовал непрофессионально", в результате чего подозреваемый скрылся.



В свою очередь, его заместитель будет переведен на другую должность.

