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Командир секретного подразделения МАГАВ уволен из-за провальной операции
18.04.2023 21:35 Алина Груднева

Командир секретного подразделения МАГАВ уволен из-за провальной операции

Командир роты секретного подразделения МАГАВ в Иудее и Самарии уволен со своей должности после неудачной операции, которая проводилась на прошлой неделе.

По данным израильских СМИ, 10 апреля провалилась попытка задержания подозреваемого в причастности к террористической деятельности палестинца в Дженине.

Уточняется, что командир "не выполнил инструкции и действовал непрофессионально", в результате чего подозреваемый скрылся.

В свою очередь, его заместитель будет переведен на другую должность.
 

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