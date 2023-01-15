



Командир мобилизованных подорвал гранату - трое убиты, 16 ранены

Мобилизованный взорвал гранату в Белгородской области, погибли три человека

МОСКВА, 15 января 2023, 15:18 — REGNUM Три человека погибли, шестнадцать пострадали и еще восемь числятся пропавшими без вести после крупного пожара в Белгородской области, произошедшего после подрыва мобилизованным военнослужащим гранаты. Как сообщил источник ИА REGNUM, трагедия произошла 14 января.



По данным собеседника агентства, взрыв прогремел в расположении мобилизованных в хуторе Тоненькое в Корочанском районе Белгородской области. 27-летний командир взвода Дмитрий Л. ради шутки решил подорвать ручную гранату РГД-5. Но не учел того, что рядом находится склад боеприпасов. В результате возникшего пожара произошла детонация зарядов в комнате хранения оружия.



«Пожар охватил почти полтысячи квадратных метров. Трое военнослужащих от полученных ранений погибли, еще шестнадцать госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода с ранениями и ожогами», — рассказал собеседник ИА REGNUM.



Еще восемь мобилизованных в данный момент числятся пропавшими без вести. По данным ИА REGNUM, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 349 УК РФ — о нарушении правил обращения с оружием, повлекшем смерть двух и более лиц. Максимальное наказание, которое грозит виновнику трагедии, — до 10 лет лишения свободы. Сам Дмитрий Л. находится среди госпитализированных.



Информацию о ЧП подтвердили несколько источников в экстренных службах региона. На момент публикации ИА REGNUM не располагает официальными комментариями Министерства обороны и Следственного комитета РФ.



