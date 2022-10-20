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Командир батальона десантников ранен в драке с поселенцами
20.10.2022 09:08 Аркадий Бочаровский

Командир батальона десантников ранен в драке с поселенцами

ЦАХАЛ сообщает о том, что командир батальона десантников и его солдаты подверглись ночью 20 октября нападению еврейских поселенцев и получили легкие ранения в Хавара близ Шхема.

Командир 202-го батальона десантников и еще один боец подверглись нападению со стороны евреев, которые распылили на них газ в деревне Хавара, когда солдаты пытались отогнать тех, кто бросал камни в палестинские автомобили.

Еще 2 бойца подверглись нападению на перекрестке Тапуах.
 

 

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