



Коляска с младенцем упала в пруд в парке Яркон

Полуторагодовалый младенец упал в пруд в парке Яркон сегодня 18 декабря, в тот момент, когда сидела в покатившейся к воде коляске.



Малышку спасли из воды в полном сознании. Она была направлена в больницу "Шиба" в Тель-ха-Шомере - ей ничего не угрожает.



Коби Шифф из МАДА сказал: "Мы быстро прибыли на место происшествия и увидели дедушку и ребенка - она была в полном сознании и в хорошем состоянии. Нам сказали, что коляска, на которой она сидела, соскользнула в воду, и с помощью прохожих ее вытащили через несколько секунд. Мы осмотрели ее, и на данный момент она находится в стабильном и хорошем состоянии. Мы эвакуировали ее для дальнейшего лечения и обследования в больнице".

