



Колумбия отправит 70 “кокаиновых бегемотов” Эскобара в Индию и Мексику

Колумбия планирует отправить десятки “кокаиновых бегемотов” — потомство из частного зверинца наркобарона Пабло Эскобара — в новые дома в Индии и Мексике, чтобы контролировать их быстрорастущую популяцию. Об этом сообщает CNN.



Ранее власти пытались контролировать их популяцию с помощью кастрации и противозачаточных дротиков. Но эти попытки имели ограниченный успех. Теперь появилось решение перевезти 70 бегемотов в природные заповедники в Индии –60, и Мексике –10.



Однако, биологи опасаются, что отправка бегемотов может нанести больше вреда, чем пользы, как для самих бегемотов, так и для местной экосистемы.



“Каждый раз, когда мы перемещаем животных или растения из одного места в другое, мы также перемещаем их патогены – бактерии и вирусы. И мы можем принести новые болезни, не только для гиппопотамов, живущих в дикой природе, но и новые болезни для всей экосистемы, не знакомой с этим типом болезни”, – говорит Мария Анхела Эчеверри, профессор биологии в Университете Гавериана .



Сейчас насчитывается от 130 до 160 “кокаиновых бегемотов”, распространившихся далеко за пределы бывшего ранчо Эскобара Hacienda Napoles, где сперва поселили одного самца и трех самок. Бегемоты были частью коллекции экзотических животных, которую Эскобар собрал в 1980-х годах на своем ранчо. После его смерти в 1993 году власти переселили большинство других животных, но бегемотов оставили на месте из-за сложностей транспортировки.



С тех пор животные размножились, распространившись по бассейну реки Магдалена, и теперь представляют угрозу для окружающей среды и беспокоят местных жителей. Биологи предупреждают, что количество “кокаиновых бегемотов” может увеличиться до 1500 в течение двух десятилетий.