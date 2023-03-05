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Колоссальный ущерб: пожар в тренировочном комплексе Хапоэль Тель-Авив
05.03.2023 06:48 Аркадий Бочаровский

Колоссальный ущерб: пожар в тренировочном комплексе Хапоэль Тель-Авив

Футбольный клуб "Хапоэль Тель-Авив" сообщил, что в тренировочном комплексе "Ходоров" произошел пожар.

Прибывшая на место происшествия пожарная команда взяла его под контроль.

 Это произошло перед матчем между командой и иерусалимским клубом "Бейтар", который должен состояться сегодня. По словам представителей клуба, ущерб, нанесенный месту проведения матча, "огромен", и на данном этапе его невозможно точно оценить. 

Также было выпущено распоряжение, что на данном этапе следует избегать приближения к комплексу, опасаясь обрушения здания. Записи с камер наблюдения были отправлены в полицию, которая расследует инцидент.
 

 

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