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самолет
12.06.2023 04:29 Наталья Богинская

Количество столкновений пассажирских самолетов РФ с птицами выросло на 82%

С января по май этого года количество столкновений пассажирских самолетов с птицами в России выросло на 82%. Об этом рассказывает независимое новостное агентство Nofake.

По мнению издания, это говорит о недостатках в работе аэропортов и авиакомпаний, считают в агентстве.

“Естественно, это большой удар по нашей авиации. У нас и так самолеты летают с запчастями, у которых истек срок годности. А теперь они стали еще чаще выходить из строя из-за птиц и других животных из-за халатной работы аэропортов”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 годом ранее, сообщила Росавиация.

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