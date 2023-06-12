



Количество столкновений пассажирских самолетов РФ с птицами выросло на 82%

С января по май этого года количество столкновений пассажирских самолетов с птицами в России выросло на 82%. Об этом рассказывает независимое новостное агентство Nofake.



По мнению издания, это говорит о недостатках в работе аэропортов и авиакомпаний, считают в агентстве.



“Естественно, это большой удар по нашей авиации. У нас и так самолеты летают с запчастями, у которых истек срок годности. А теперь они стали еще чаще выходить из строя из-за птиц и других животных из-за халатной работы аэропортов”, – говорится в сообщении.



По состоянию на 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 годом ранее, сообщила Росавиация.