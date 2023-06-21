



Количество пострадавших от взрыва в Париже возросло до 16

В результате взрыва в здании на севере Парижа количество пострадавших возросло до по меньшей мере 16, спасатели продолжают поиски людей под завалами, сообщает BFMTV.



Префект полиции Парижа Лоран Нуньес, приехавший на место происшествия, сообщает, что не менее 16 человек получили ранения в результате инцидента, из них семеро находятся в крайне тяжелом состоянии.



Отмечается, что количество пострадавших может возрасти, поскольку поиски людей под завалами продолжаются.



Пожар, который возник после взрыва и вызвал густой столб дыма, уже локализовали. Быстрое вмешательство пожарной бригады предотвратило распространение огня на два других здания.



Прокуратура Парижа начала начала расследование по факту "непреднамеренного нанесения телесных повреждений", при этом пока не подтверждает версию об утечке газа, которую ранее озвучили местные власти.



Напомним, взрыв произошел в пятом округе Парижа, что в северной части города, днем в среду. Сначала сообщалось о четырех пострадавших.



