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​​​​​​​Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову постоянно растет
06.10.2023 14:48 Раиса Вовк

​​​​​​​Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову постоянно растет

В Харькове увеличилось количество пострадавших вследствие российской ракетной атаки этим утром. По последним данным, ранения в общей сложности получили 30 человек. Число жертв не изменилось. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Среди раненых жителей Харькова: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный малыш - брат погибшего ребенка, уточнил чиновник.

Он также рассказал, что состояние большинства раненых, в том числе ребенка, расценивается как среднее. "Также есть несколько "легких" пациентов. Им предоставили помощь на месте", - добавил руководитель региона.

По словам Синегубова, преимущественно у раненых фиксируются взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы, а двое пострадавших получили острую реакцию на стресс. 

"В результате ракетного удара утром по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет", - сказал чиновник.

Напомним, 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, оккупанты для обстрела применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М".
Под ударом захватчиков были жилые дома в двух районах Харькова - в Киевском и Основянском. 

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