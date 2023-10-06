



​​​​​​​Количество пострадавших от ракетного удара по Харькову постоянно растет

В Харькове увеличилось количество пострадавших вследствие российской ракетной атаки этим утром. По последним данным, ранения в общей сложности получили 30 человек. Число жертв не изменилось. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



Среди раненых жителей Харькова: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, также пострадал 11-месячный малыш - брат погибшего ребенка, уточнил чиновник.



Он также рассказал, что состояние большинства раненых, в том числе ребенка, расценивается как среднее. "Также есть несколько "легких" пациентов. Им предоставили помощь на месте", - добавил руководитель региона.



По словам Синегубова, преимущественно у раненых фиксируются взрывные травмы, осколочные ранения рук и ног, лица, гематомы, а двое пострадавших получили острую реакцию на стресс.



"В результате ракетного удара утром по центральной части города Харьков погибли 2 человека: 10-летний мальчик и женщина 67 лет", - сказал чиновник.



Напомним, 6 октября войска РФ нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, оккупанты для обстрела применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Под ударом захватчиков были жилые дома в двух районах Харькова - в Киевском и Основянском.