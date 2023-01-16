



Количество погибших в Днепре выросло до 35 человек

В Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. В настоящее время спасатели обнаружили 35 тел. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



Он заявил, что спасательная операция длится уже 40 часов, и ночью спасатели извлекли из-под завалов еще несколько тел.



"В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей", - заявил Резниченко.



Он добавил, что ранены 75 человек, 14 из которых - дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жителей дома пока остается неизвестной.



Напомним, 14 января россияне во время массированного удара по Украине атаковали жилую многоэтажку в Днепре.