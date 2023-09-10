



Количество погибших от землетрясения в Марокко превысило 2000 человек

Число погибших из-за масштабного землетрясения в Марокко превысило 2012 человек. Кроме того, сообщается, что пострадали еще 2059 человек, 1404 из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Reuters.



По данным МВД Марокко, смерть людей в результате землетрясения зарегистрирована в девяти провинциях и префектурах.



В субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8.



Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км северо-западнее Марракеша. Толчки зафиксированы на глубине 18,5 км.



По данным МВД страны, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.



По данным МИДа, свыше 50 израильтян в Марокко не вышли на связь.



В Марокко объявлен трехдневный траур.