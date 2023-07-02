



Количество краж электромобилей в Израиле подскочило на 900%

За последние шесть месяцев количество краж электромобилей увеличилось на 900% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция указывает на растущий спрос на электромобили для частного использования в Палестинской автономии. Кроме того, некоторые палестинцы используют двигатель автомобиля для бытовых нужд из-за трудностей с электроснабжением на территориях ПА.



Согласно исследованию компании "Итуран", которое включало национальную выборку примерно 700 000 транспортных средств, в первой половине 2023 года произошло увеличение краж транспортных средств примерно на 220% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, это связано с нехваткой запасных частей. По оценкам компании Ituran, тенденция роста краж электромобилей сохранится и во второй половине 2023 года.



Между тем, за последние шесть месяцев количество краж джипов и “паркетных джипов” достигло пика и составило около 50% от всех краж транспортных средств. Это примерно на 8% больше, чем за соответствующий период прошлого года. На вершине списка украденных транспортных средств за этот период: 50% - джипы, 30% - частные автомобили, 11% мотоциклы, 5% коммерческие автомобили, 3% грузовики и 1% инженерные машины.





По оценкам компании "Итуран", на территории Палестинской автономии действует около 35 заводов и цехов по разборке краденых автомобилей. Большинство из них работают в Тулькарм, Калькилии, Рамалле и Хевроне. Кроме того, десять процентов таких предприятий находятся в районе Дженина.

