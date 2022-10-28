



Кохави осудил нападение на ЦАХАЛ к югу от горы Хеврон

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави осудил нападение на солдат к югу от горы Хеврон.

Напомним, что по подозрению в причастности к бросанию камней в военнослужащих задержен солдат, который был в отпуске.

"Это очень серьезный инцидент. Это постыдное и позорное преступное поведение, которое требует быстрого и строгого правосудия. Солдаты ЦАХАЛа решительно работают против терроризма, чтобы защитить граждан Государства Израиль, и эти граждане не могут нападать", — сказал Кохави.