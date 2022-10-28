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Кохави осудил нападение на ЦАХАЛ к югу от горы Хеврон
28.10.2022 13:06 Алина Груднева

Кохави осудил нападение на ЦАХАЛ к югу от горы Хеврон

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави осудил нападение на солдат к югу от горы Хеврон.

 
Напомним, что по подозрению в причастности к бросанию камней в военнослужащих задержен солдат, который был в отпуске.
 
"Это очень серьезный инцидент. Это постыдное и позорное преступное поведение, которое требует быстрого и строгого правосудия. Солдаты ЦАХАЛа решительно работают против терроризма, чтобы защитить граждан Государства Израиль, и эти граждане не могут нападать", — сказал Кохави.

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