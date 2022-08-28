



Кохав-Яаков: шестилетняя девочка ранена шальной пулей

Шестилетняя израильтянка была ранена шальной пулей, когда играла в своем доме в поселении Кохав-Яаков в субботу, сообщает Jerusalem Post.



Медики Magen David Adom оказали девочке первую помощь и эвакуировали в больницу "Хадасса Хар Ха-Цофим" в Иерусалиме. По словам врачей, состояние девочки оценивается от легкого до средней степени тяжести, она получила легкие ранения туловища.



Представитель ЦАХАЛа сообщил, что пуля, скорее всего, была выпущена со стороны Каландии - палестинской деревни.