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Кохав-Яаков: шестилетняя девочка ранена шальной пулей
28.08.2022 13:08 Ольга Белозерова

Кохав-Яаков: шестилетняя девочка ранена шальной пулей

Шестилетняя израильтянка была ранена шальной пулей, когда играла в своем доме в поселении Кохав-Яаков в субботу, сообщает Jerusalem Post.

Медики Magen David Adom оказали девочке первую помощь и эвакуировали в больницу "Хадасса Хар Ха-Цофим" в Иерусалиме. По словам врачей, состояние девочки оценивается от легкого до средней степени тяжести, она получила легкие ранения туловища. 

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что пуля, скорее всего, была выпущена со стороны Каландии - палестинской деревни.

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