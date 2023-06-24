



Коц: подготовка к мятежу продолжалась не одну неделю

Действия сторонников Пригожина показывают, что у них есть четкий план действий, который готовился не одну неделю, заявил "военкор" Александр Коц.



Военкор написал в своем Telegram-канале, что не верит, что детонатором ситуации с «пригожинцами» стал ракетный обстрел их тыловых лагерей.



Коц считает, что видео «последствия обстрела» постановочное, что «видно невооруженным глазом».



«Последствий ракетного удара на нем нет», – пишет военкор.



Он подчеркнул, что мятежники действуют по четкому плану с распределением всех ролей и типов вооружений, который явно готовился не за час после «ракетного удара».