КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету
В пятницу, 18 ноября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.
По данным ведомства, ракета предназначена для доставки ядерной боеголовки в любую точку континентальной части США.
Сегодняшний запуск также подтвердила береговая охрана Японии. Уточняется, что ракета приземлилась в экономической зоне страны.
Это произошло на следующий день после запуска баллистической ракеты малой дальности. В четверг КНДР предупредила о "более жестких военных ответах" на усиление США своего присутствия в регионе.