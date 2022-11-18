



КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

В пятницу, 18 ноября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.

По данным ведомства, ракета предназначена для доставки ядерной боеголовки в любую точку континентальной части США.

Сегодняшний запуск также подтвердила береговая охрана Японии. Уточняется, что ракета приземлилась в экономической зоне страны.

Это произошло на следующий день после запуска баллистической ракеты малой дальности. В четверг КНДР предупредила о "более жестких военных ответах" на усиление США своего присутствия в регионе.