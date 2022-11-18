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КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету
18.11.2022 07:41 Алина Груднева

КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету

В пятницу, 18 ноября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету.

 
Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.
 
По данным ведомства, ракета предназначена для доставки ядерной боеголовки в любую точку континентальной части США.
 
Сегодняшний запуск также подтвердила береговая охрана Японии. Уточняется, что ракета приземлилась в экономической зоне страны.
 
Это произошло на следующий день после запуска баллистической ракеты малой дальности. В четверг КНДР предупредила о "более жестких военных ответах" на усиление США своего присутствия в регионе.

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