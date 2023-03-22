



КНДР провела очередные ракетные испытания

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.



Об этом 22 марта сообщили южнокорейские военные.



Точное количество выпущенных ракет и их тип в Южной Корее пока что не установили.



По данным Reuters, запуск проводился с площадки Дунчан-ри. Уточняется, что баллистическая ракета пролетела около 800 км.



В министерстве обороны Японии сообщили, что она пролетела на высоте 50 км, прежде чем поразить цель.



Запуск состоялся на фоне совместных учений, которые проводят США и Южная Корея.

