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КНДР провела очередные ракетные испытания
22.03.2023 12:50 Алина Груднева

КНДР провела очередные ракетные испытания

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря.

Об этом 22 марта сообщили южнокорейские военные.

Точное количество выпущенных ракет и их тип в Южной Корее пока что не установили.

По данным Reuters, запуск проводился с площадки Дунчан-ри. Уточняется, что баллистическая ракета пролетела около 800 км.

В министерстве обороны Японии сообщили, что она пролетела на высоте 50 км, прежде чем поразить цель.

Запуск состоялся на фоне совместных учений, которые проводят США и Южная Корея.
 

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