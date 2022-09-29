



КНДР запустила две баллистические ракеты

В среду, 28 сентября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности.

По данным AFP, об этом сообщили южнокорейские военные.

Запуски произошли после того, как разведывательное агентство Сеула предупредило, что Пхеньян близок к проведению еще одного ядерного испытания.

Ракеты пролетели около 360 км на высоте 30 километров.

Япония также подтвердила запуски. По словам заместителя министра обороны страны Тосиро Ино, недавняя волна ракетных испытаний в КНДР была "беспрецедентной" по частоте.