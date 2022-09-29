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КНДР запустила две баллистические ракеты
29.09.2022 08:22 Алина Груднева

КНДР запустила две баллистические ракеты

В среду, 28 сентября, Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности.

 
По данным AFP, об этом сообщили южнокорейские военные. 
 
Запуски произошли после того, как разведывательное агентство Сеула предупредило, что Пхеньян близок к проведению еще одного ядерного испытания.
 
Ракеты пролетели около 360 км на высоте 30 километров. 
 
Япония также подтвердила запуски. По словам заместителя министра обороны страны Тосиро Ино, недавняя волна ракетных испытаний в КНДР была "беспрецедентной" по частоте.

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