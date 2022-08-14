



Климатическая катастрофа: на берег в Польше и ФРГ выбросило тысячи дохлых рыб

На берег реки Одер, которая течет через Польшу и Германию, выбросило тысячи мертвых рыб.

В связи с этим власти выпустили предупреждения об экологической катастрофе.

Жителей призвали держаться подальше от воды, предполагая, что произошел выброс опасных химикатов.

Немецкие официальные лица обвинили польские власти в том, что они не сообщили им о гибели рыб. В Польше же правительство подверглось резкой критике за неспособность принять быстрые меры.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого,

сначала все думали, что это локальная проблема.

"Однако масштаб катастрофы очень велик, достаточно велик, чтобы говорить о том, что реке Одер потребуются годы, чтобы восстановить свое естественное состояние. Вероятно, в реку было сброшено огромное количество химических отходов", - сказал он.

В последние годы Одер была известна как относительно чистая река. Там обитают 40 видов рыб.

В Германии продолжаются испытания для установления вещества, которое могло привести к смерти рыб. Изначально говорилось о чрезвычайно высоком уровне содержания ртути. Позже объявили о необычно высоком уровне соли.

В воскресенье, 14 августа, польский министр сообщил, что начата проверка причины гибели рыб.

"Токсичных веществ пока не обнаружено", - сказал он.