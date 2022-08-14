Климатическая катастрофа: на берег в Польше и ФРГ выбросило тысячи дохлых рыб
На берег реки Одер, которая течет через Польшу и Германию, выбросило тысячи мертвых рыб.
В связи с этим власти выпустили предупреждения об экологической катастрофе.
Жителей призвали держаться подальше от воды, предполагая, что произошел выброс опасных химикатов.
Немецкие официальные лица обвинили польские власти в том, что они не сообщили им о гибели рыб. В Польше же правительство подверглось резкой критике за неспособность принять быстрые меры.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого,
сначала все думали, что это локальная проблема.
"Однако масштаб катастрофы очень велик, достаточно велик, чтобы говорить о том, что реке Одер потребуются годы, чтобы восстановить свое естественное состояние. Вероятно, в реку было сброшено огромное количество химических отходов", - сказал он.
В последние годы Одер была известна как относительно чистая река. Там обитают 40 видов рыб.
В Германии продолжаются испытания для установления вещества, которое могло привести к смерти рыб. Изначально говорилось о чрезвычайно высоком уровне содержания ртути. Позже объявили о необычно высоком уровне соли.
В воскресенье, 14 августа, польский министр сообщил, что начата проверка причины гибели рыб.
"Токсичных веществ пока не обнаружено", - сказал он.