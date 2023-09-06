



Китаянка перегрызла противоугонный кабель, чтобы украсть iPhone

Жительница провинции Фуцзянь в Китае была арестована за кражу Apple iPhone 14 Plus. Ей удалось взять iPhone и спокойно выйти из магазина после того, как она зубами перегрызла кабель защиты демонстрационного образца.



Жительница по фамилии Цю вошла в магазин телефонов и вела себя обыкновенно – она ходила по магазину, разглядывала разные товары, но наибольшее любопытство проявляла к отделу смартфонов. Когда кто-то проходил мимо iPhone 14 Plus, она просто листала экран, но записи камер наблюдения показали, что когда рядом не было никого, она грызла зубами кабель, удерживавший гаджет.



Затем Цю вышла из магазина, а через некоторое время персонал заметил болтающийся кабель и отсутствующий iPhone. Сотрудники магазина вызвали полицию, которая задержала женщину через полчаса.



фото: PrtScr

Интересно, что большинство таких кабелей сделаны на металлической основе, и как Цю удалось перегрызть такой кабель неясно.