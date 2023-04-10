



Китаец запугал до смерти больше тысячи соседских кур

Китаец по фамилии Гу получил судебный приговор за то, что он испугал до смерти 1100 соседских кур. Так он отомстил своему соседу по фамилии Чжун, сообщает CNN.



Соседи начали враждовать, когда Чжун без разрешения Гу вырубил его деревья год назад. После этого уже осужденный мужчина не раз ночью пробирался на ферму соседа.



Однажды Гу светом фонарика до смерти испугал около 500 кур — они погибли в давке из-за паники. Тогда полиция заставила мужчину заплатить компенсацию в 436 долларов. Однако сосед не остановился: он снова пробрался на ферму и убил еще 640 кур.



Суд признал действия Гу нанесшими ущерб Чжуну, поэтому обязал компенсировать ему 2 015 долларов за 1 100 кур. Также Гу приговорили к шести месяцам условного заключения с годом испытательного срока. Во время суда он раскаялся за совершенное преступление.



