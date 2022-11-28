



Китай наводнил Твиттер порно

В воскресенье, 27 ноября, Twitter был завален потоком контента для взрослых, который, по мнению аналитиков, был попыткой скрыть новости о массовых протестах по всему Китаю.



Эксперты уверены, что спам-атака – это попытка помешать людям находить новости о протестах против жесткой политики против Covid.



Пользователи Твиттера, которые в выходные искали посты о протестах в китайских городах, вместо полезной информации о протестах были засыпаны страницами твитов со спамом.



“Китайские боты заполонили Twitter “рекламой эскорта”, возможно, для того, чтобы пользователям было труднее получить доступ к информации о массовых протестах”, – написал в Твиттере технический аналитик Мэнью Дун. “К сожалению, если китаец решит зайти в Твиттер, чтобы узнать, что произошло в Китае прошлой ночью, эти сообщения, которыми поделились боты, вероятно, первыми появятся в их результатах поиска".



Эксперты заметили, что некоторые аккаунты, бездействовавшие в течение многих лет на платформе, проявили необычную активность после протестов.



Сообщается, что Twitter не удалось полностью сдержать поток спама с контентом для взрослых, поскольку масштабные увольнения сократили количество персонала более чем наполовину, резко уменьшив возможности по борьбе со спамом.



“Это известная проблема, с которой наша команда справлялась вручную, помимо автоматизации, которую мы внедрили”, – прокомментировал ситуацию бывший сотрудник Twitter.