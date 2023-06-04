



Китай устроил провокацию эсминцу ВМС США: Реакция Пентагона

Китайский военный корабль устроил провокацию с американским эсминцем USS Chung-Hoon. Он приблизился к американскому кораблю менее чем на 150 метров. Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе, которая, согласно заявлению Индо-Тихоокеанского командования, проходила в соответствии с международным правом. Видео провокации опубликовал телеканал Global News.



Согласно сообщению Индо-Тихоокеанского командования, китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 137 метров к американскому эсминцу USS Chung-Hoon, создав угрозу столкновения. Инцидент произошел 3 июня, когда Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal, не нарушая международного права, совершали плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море".



"Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 137 метров. Эсминец Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость", – говорится в заявлении командования.

