



Китай расправляется с аккаунтами критиков политики COVID в социальных сетях

Китай приостановил или закрыл учетные записи в социальных сетях более 1000 критиков политики правительства в отношении вспышки COVID-19.



Популярная платформа социальных сетей Sina Weibo заявила, что устранила 12 854 нарушения, включая нападки на экспертов, ученых и медицинских работников, и временно или навсегда заблокировала 1120 учетных записей.



Правящая Коммунистическая партия в значительной степени полагалась на медицинское сообщество, чтобы оправдать свои жесткие блокировки, карантинные меры и массовые тестирования, почти от всех из которых она внезапно отказалась в прошлом месяце, что привело к всплеску заболеваемости и исчерпало ресурсы здравоохранения до предела.



Партия не допускает прямой критики и строго ограничивает свободу слова.



"Компания продолжит расширять расследование и очистку от всех видов незаконного контента, а также создавать гармоничную и дружелюбную среду сообщества для большинства пользователей", — говорится в заявлении Sina Weibo.

