



Китай провел учения в ответ "на провокации" Тайваня и США

Китайские военные провели учения в море и воздушном пространстве вблизи Тайваня.



Об этом сообщает Восточное командование Народно-освободительной армии КНР.



Уточняется, что учения проводились в ответ на "провокацию со стороны США и Тайваня".



"Мы предпримем все необходимые шаги для защиты суверенитета и территориальной целостности", – сказано в заявлении.



По данным СМИ, Военно-морские силы Китая провели военные учения со стрельбами и патрулирование около острова Тайвань.



