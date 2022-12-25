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Китай провел учения в ответ "на провокации" Тайваня и США
25.12.2022 17:22 Алина Груднева

Китай провел учения в ответ "на провокации" Тайваня и США

Китайские военные провели учения в море и воздушном пространстве вблизи Тайваня.

Об этом сообщает Восточное командование Народно-освободительной армии КНР.

Уточняется, что учения проводились в ответ на "провокацию со стороны США и Тайваня".

"Мы предпримем все необходимые шаги для защиты суверенитета и территориальной целостности", – сказано в заявлении.

По данным СМИ, Военно-морские силы Китая провели военные учения со стрельбами и патрулирование около острова Тайвань. 

 

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