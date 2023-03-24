



Китай; обыски в офисе американской фирмы Mintz Group, арестованы 5 сотрудников

Китайские власти в Пекине провели обыск в офисе американской компании Mintz Group, специализирующейся на комплексной проверке корпораций, и задержали пятерых местных сотрудников, сообщила компания.



Новости о рейде и задержаниях появились на фоне резкого ухудшения китайско-американских отношений после нескольких месяцев дипломатической напряженности, в том числе из-за того, что в феврале американские военные сбили подозреваемый китайский воздушный шар-шпион, а также из-за запланированного на следующей неделе визита в США президента Тайваня.



"Мы можем подтвердить, что китайские власти задержали пятерых сотрудников пекинского офиса Mintz Group, все они являются гражданами Китая, и закрыли там наши операции", — говорится в сообщении компании, отправленном агентству Reuters по электронной почте поздно вечером в четверг.



Mintz Group заявила, что готова работать с китайскими властями, чтобы "разрешить любое недопонимание, которое могло привести к этим событиям", и что его главной заботой является безопасность и благополучие коллег в Китае.



"Mintz Group не получала официального уведомления о возбуждении против компании дела и просила власти освободить своих сотрудников", — говорится в сообщении компании.



Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила в пятницу, что ей ничего не известно об этом случае. Бюро общественной безопасности Пекина не ответило на запрос о комментариях.



Источник в компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке ранее сообщил на условиях анонимности, что местный юрисконсульт компании сообщил, что рейд произошел днем ​​20 марта и что задержанные сотрудники содержатся без связи с внешним миром где-то за пределами Пекина.