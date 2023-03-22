



Китай накрыли рекордные песчаные бури

Пекин и несколько северных провинций Китая накрыла мощная песчаная буря. В регионе появились густые облака оранжевой пыли, сообщает CNN.

Это привело к загрязнению воздуха до опасного уровня.



Согласно данным Пекинского центра мониторинга экологической среды, плотные облака объяли столицу Китая, где значительно загрязнился воздух. Загрязнение может проникнуть через нос и попасть в легкие, что вредно влияет на здоровье.



Метеорологические службы в Пекине предупредили людей не выходить на улицу для физических упражнений и других видов деятельности, а также попросили водителей снизить скорость из-за плохой видимости.



По данным Пекинского центра мониторинга, это "самая сильная песчаная буря в этом году". Концентрация твердых частиц воздуха примерно в 37 раз превысила установленную в КНР норму.



Отмечается, что весной в Пекине регулярно встречаются песчаные бури, а смог усиливается ростом промышленной деятельности и быстрой вырубкой лесов на севере Китая.



Согласно данным китайских синоптиков, нынешняя песчаная буря началась 21 марта в Монголии и постепенно продвигалась в центральный и восточный Китай. Отсутствие осадков и слабый ветер также означали, что частицы песка занесены в страну.



