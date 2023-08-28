



Китаец дважды получил удар молнии за 5 минут и выжил

Лю Нань находился возле своего дома в Цзуньи, китайская провинция Гуйчжоу, во время грозы, когда он “увидел белый свет”, а затем потерял сознание. Едва он успел прийти в себя, как снова увидел яркий свет и упал в обморок.



Придя в себя во второй раз, Лю увидел, как его жена и дети, охваченные страхом, лежали на земле. Он понял, что в него ударила молния, и немедленно вызвал скорую помощь. Врачи подтвердили, что в него ударила молния два раза. Лю получил ожоги третьей степени на ногах, пояснице и ягодицах.



“В тот момент меня сразу же отключили, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя”, – рассказал Лю. “Затем снова появился свет, и молния ударила, когда я лежал на земле. Хотя я знал, что меня ударило током, я не знал, что вся земля также была под напряжением”.



Примерно через месяц после инцидента ожоги пострадавшего все еще не зажили. К счастью, его состояние сейчас стабильное, и он может считать, что ему повезло, что он выжил.