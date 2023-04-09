



Китаец до смерти напугал более 1000 кур и получил срок

В Китае выписали штраф и дали условный срок мужчине, который до смерти напугал кур своего соседа. Об этом сообщает говорится CNN.



Гражданина Китая по фамилии Гу, приговорили к тюрьме после того, как суд признал его виновным в перепуге до смерти 1100 курей соседа Чжуна, с которым подсудимый был в конфликте.



Суд округа Хэнъян провинции Хунань в центральном Китае установил, что Гу неоднократно проникал ночью на куриную ферму Чжуна. Ночью он пробрался на ферму своего соседа с помощью фонарика напугал более 500 курей, в результате чего пернатые погибли в давке из-за паники. Тогда полиция заставила его заплатить компенсацию в 436 долларов. Однако, Гу не остановился – он снова пробрался на ферму и убил таким же образом еще 640 кур. Суд обязал Гу компенсировать соседу 2015 долларов за 1100 кур. Также нарушителя приговорили к 6 месяцам условного заключения.



Сообщается также, что соседи поссорились после того, как Чжун без разрешения вырубил деревья Гу в апреле 2022 года.