



Кирьят-Бялик: двухлетнюю девочку забыли в машине, ее состояние очень тяжелое

Двухлетний ребенок находится в очень тяжелом состоянии после того, как его оставили в машине на парковке в Кирьят-Бялике. Отец малышки обнаружил ее без сознания примерно через два часа на парковке возле своей работы в промзоне.



Бригада МДА доставила девочку в больницу Рамбам в Хайфе.



Фельдшер МДА Михаил Бабионишев и врач скорой медицинской помощи Пелег Шалу рассказали: "Когда мы прибыли по вызову в промзону, то увидели возле машины двухлетнюю девочку, очень горячую на ощупь и без сознания. Она находилась в закрытой машине в течение длительного времени. Мы оказали ей жизненно важную медицинскую помощь и эвакуировали в больницу в тяжелом состоянии. Пока что она дышит".