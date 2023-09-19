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Кипр: израильтяне, обвиняемые в изнасиловании, останутся под стражей
19.09.2023 16:16 Алина Груднева

Кипр: израильтяне, обвиняемые в изнасиловании, останутся под стражей

Суд на Кипре оставил пятерых израильтян, обвиняемых в групповом изнасиловании британской туристки, под стражей еще как минимум на один день.

Об этом сообщает местная газета Cyprus Mail.

Позже будет принято решение, оставить ли их под стражей до окончания судебного разбирательства. Адвокаты защиты накануне призвали освободить израильтян. Суд над ними назначен на 5 октября.

Все пятеро граждан Израиля были задержаны 4 сентября после того, как молодая британская туристка обвинила их в групповом изнасиловании, совершенном в номере отеля.

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