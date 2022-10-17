



Киев - зафиксировано 4 попадания. Детали от Кличко

По состоянию на 09.00 по Киеву зафиксировано 4 прилета.



Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется.

"Просим, оставайтесь в укрытиях!", - указано в сообщении ОВА.



"В результате атаки дронами-камикадзе, в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме. В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие – уточняем информацию", - сообщил мэр Кличко.



