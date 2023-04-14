



Выведен из строя сайт Электрической компании Израиля

Вечером, 14 апреля, хакеры продолжили кибератаки на израильские сайты.



По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", теперь они вывели из строя сайт Электрической компании Израиля.



Также есть неподтвержденная информация о попытке атаки на систему оповещения о ракетной тревоге.



Ранее группировка Anonymous Sudаn пригрозила Израилю новыми кибератаками, атаковав сайты Почты Израиля, банка Леуми, Дисконт Банка, Банка Мизрахи, Меркантиль Дисконт и Bank of Jerusalem, а также банков Масад, Оцар Ха-Хаяль, Бейнлеуми.







