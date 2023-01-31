



Кибератаке российских хакеров подверглись больницы Европы

Российские хакеры из Killnet атаковали сайты медицинских учреждений Нидерландов и других стран Европы 30 января.



В частности, атаке подвергся сайт Университетского медицинского центра Гронингена. Представитель партнерства больниц по цифровой безопасности Z-Cert сообщил, что сайт этой больницы регулярно не работает, а об угрозе атак оповещены также другие организации.



Помимо медучреждений в Нидерландах, в список пострадавших организаций попали и больницы в Скандинавии, США, Польше, Британии и Германии.



Организаторы кибератаки аргументировали свои действия тем, что они борются с учреждениями тех стран, которые оказывают поддержку "украинским нацистам" и указали, что в список атак попали также 31 голландских медучреждений.



Атаки на UMCG коснулись только сайта — электронные карточки пациентов не были затронуты.