



Казни в Бангладеш это пренебрежение правом на жизнь - Amnesty International

Отвечая на ночную казнь двух мужчин, приговоренных к высшей мере наказания в центральной тюрьме Раджшахи в Бангладеш, эксперт Amnesty International по смертной казни Кьяра Санджорджио сказала: "Мы осуждаем недавние казни и постоянное применение смертной казни в Бангладеш. Это свидетельствует о продолжающемся бездушном пренебрежении правительством права на жизнь".



Amnesty International призывает правительство Бангладеш ввести официальный мораторий на казни с целью отмены смертной казни в стране.



"Власти должны пересмотреть дела всех тех, кто в настоящее время приговорен к смертной казни, с целью смягчения их приговоров или предоставления им справедливого повторного судебного разбирательства без применения смертной казни. Они также должны привести все законы и судебную практику в соответствие с гарантиями справедливого судебного разбирательства", - добавила Санджорджио.



По сообщениям СМИ , казни Мии Мохаммад Мохиуддин и Джахангира Алама были проведены в 22:01 27 июля 2023 года в центральной тюрьме Раджшахи. Оба были осуждены по делу об убийстве преподавателя Университета Раджшахи профессора С. Тахера Ахмеда в 2006 году.



В период с января 2018 года по декабрь 2022 года Amnesty International зафиксировала, что по меньшей мере 13 человек были казнены в Бангладеш, а суды первой инстанции вынесли 912 смертных приговоров. По состоянию на декабрь 2022 года считалось, что не менее 2000 человек приговорены к высшей мере наказания о ожидают смертной казни. Ранее в феврале этого года еще один человек был казнен за убийство в центральной тюрьме Кашимпура в Бангладеш.

