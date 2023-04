Весь цивилизованный мир шокирован новым видео жестокой казни российскими солдатами украинского военнопленного – он был заживо обезглавлен. Весь процесс снимался, и вечером 11 апреля видео было размещено во многих российских пабликах.



На это жестокое убийство украинских воинов сразу же отреагировал официальный Киев. СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского защитника.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал это видео не случайным и призвал мировых лидеров отреагировать на казнь украинского военного. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что России не должно быть в Совбезе ООН и назвал ее главенствование абсурдом. Поддержал коллегу и глава МИД Дмитрий Кулеба, назвав Россию "хуже ИГИЛ" и также призвал выгнать РФ из Совбеза ООН.



Не молчит и мир. В Эстонии призвали не допускать россиян к Олимпиаде…



Вся Украина ждет реакции мира на это жестокое убийство, которое, к сожалению, не первое и наверняка не последнее.



А пока мир начнет реагировать, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского военнопленного российскими захватчиками, о чем говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СБУ.



В СБУ напомнили, что "в сети появилось видео, как россияне проявляют свою звериную сущность – жестоко пытают украинского пленного и отрезают ему голову".



"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением, другие нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст.438 УК Украины). За это предусмотрено наказание в виде от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении Службы.



"Мы найдем этих изуверов. Если нужно будет – достанем всюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", – заверил глава СБУ Василий Малюк.



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам с просьбой отреагировать на видео казни украинского военного российским оккупантом, и пообещал: захватчики будут отвечать за свои преступления.



Глава украинского государства призвал: никто в мире не должен игнорировать, как легко россияне убивают – видео казни украинского пленного должен увидеть мир. Ведь на нем изображена Россия, какой она есть. "Для оккупантов нет людей – им безразлично на сыновей, братьев и детей", – уверен Президент Украины Владимир Зеленский.



Президент отметил, что РФ пытается сделать такую привычку уничтожать жизнь новой нормой.



"Это не случайность, это не эпизод. Так было раньше, так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать, каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору", – сказал он.



Зеленский подчеркнул, что мир не поймет, если лидеры не отреагируют и такую жестокость.



"Сейчас нужно действовать. И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте – максимально помогать, гнать оккупанта с нашей земли. Главная цель победить. Главная цель в Украине – прочность, чтобы победить. Разгром оккупантов, приговор убийцам, трибунал государству-злу. Вечная память каждому человеку, чью жизнь унес этот российский террор. Слава всем, кто сражается против этого зла. Слава Украине!" – сказал Президент Украины.



Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак уверен: пребывание страны-агрессора России в составе Совбеза ООН является абсурдом, особенно после того, как мир узнал о жестокой казни украинского бойца оккупантами.



"России не должно быть в Совбезе ООН. Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", – написал он в своем

-канале.



В призывом выгнать Россию из Совбеза ООН после видео с казнью военного выступил и главный дипломат Украины – министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Видео с казнью украинского военнопленного оккупантами в очередной раз доказывает, что страну-агрессора России необходимо исключить из состава Совбеза ООН, написал глава МИД Украины в своем Twitter.



"Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", – написал Дмитрий Кулеба.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.



Отметим, что 12 апреля в делегация Украины в ОБСЕ проинформировала страны-участницы о совершенном российскими военными зверстве с отрезанием головы пленному украинскому военному, о чем проинформировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.



"Видео отрезания головы украинским солдатам, опубликованное вчера, посреди Страстной недели, в российских социальных сетях является очередным свидетельством морального банкротства "кремлевского режима". Повторюсь: россияне просто отрезали ножом голову украинскому солдату. Холоднокровно", – заявил Цымбалюк.



Постпред Украины подчеркнул, что это не единичный случай.



"Об этом следует помнить, прежде чем в следующий раз пожать руку российским дипломатам", – сказал глава украинской миссии в ОБСЕ, отметив, что необходимо наказать каждого российского военного преступника.

Отреагировал на видео казни россиянами украинского военного и мэр Киева Виталий Кличко, заявив, что "мир должен наконец-то осознать, каково оно "лицо" российского агрессора".

"(…) Своими зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец-то осознать, каково оно «лицо» российского агрессора. И отреагировать адекватно! Ибо такой ужас россия творит везде, куда двинется. Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять!" – написал Кличко в своем Telegram-канале.

На шокирующее видео уже реагирует цивилизованный мир. Так, Эстония в лице министра иностранных де Урмаса Рейнсала призвала Международный олимпийский комитет не допустить россиян к Олимпийским играм после публикации видео с жестокой казнью украинского военного оккупантами.



Соответствующее заявление опубликовано в Twitter эстонского дипломата.

Video is circulating on #Twitter showing Russians beheading Ukrainian soldier...



...And yet we are literally talking about need for a dialogue & competing against each other on #Olympics? What are we doing here?



Estonia🇪🇪 stands & will stand with Ukraine🇺🇦. Until it's victory!

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu)

April 12, 2023