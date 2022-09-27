



Казахстан: границу пересекли около 98 тысяч россиян

По состоянию на вторник, 27 сентября, границу с Казахстаном пересекли около 98 тысяч россиян.

Об этом сообщили официальные лица Казахстана.

Соответствующее заявление было сделано на фоне указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации для войны в Украине.

Ранее власти Челябинской области сообщили о том, что на границе с Казахстаном у пограничников есть списки военнобязанных. Если уклонист пытается пройти КПП, его задерживают, дожидаются представителя военкомата и вручают повестку.

Между темя глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов подтвердил, что страна будет выдавать РФ граждан, которые уклоняются от мобилизации.