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Казахстан: границу пересекли около 98 тысяч россиян
27.09.2022 19:26 Алина Груднева

Казахстан: границу пересекли около 98 тысяч россиян

По состоянию на вторник, 27 сентября, границу с Казахстаном пересекли около 98 тысяч россиян.

 
Об этом сообщили официальные лица Казахстана.
 
Соответствующее заявление было сделано на фоне указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации для войны в Украине.
 
Ранее власти Челябинской области сообщили о том, что на границе с Казахстаном у пограничников есть списки военнобязанных. Если уклонист пытается пройти КПП, его задерживают, дожидаются представителя военкомата и вручают повестку.
 
Между темя глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов подтвердил, что страна будет выдавать РФ граждан, которые уклоняются от мобилизации.

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