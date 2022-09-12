



Катастрофа в ЮАР: обрушилась дамба, десятки раненых

По меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения в результате прорыва плотины на шахте в центральной части ЮАР.



Вода смыла дома и автомобили в городе Яхерсфонтейн, сообщает ВВС. Люди были вынуждены покинуть свои жилища, которые были "атакованы" потоком воды и грязи.



