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Катастрофа в ЮАР: обрушилась дамба, десятки раненых
12.09.2022 10:31 Ольга Белозерова

Катастрофа в ЮАР: обрушилась дамба, десятки раненых

По меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения в результате прорыва плотины на шахте в центральной части ЮАР.

Вода смыла дома и автомобили в городе Яхерсфонтейн, сообщает ВВС. Люди были вынуждены покинуть свои жилища, которые были "атакованы" потоком воды и грязи. 

 

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