



Катастрофа в Турции: затонуло грузовое судно

На севере Турции в районе провинции Зонгулдак затонуло грузовое судно Kafkametler.



По предварительным данным, оно столкнулось во время шторма с волнорезом.



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По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в настоящее время ведется поиск 12-ти членов экипажа в Черном море.



Вторым кораблем оказался сухогруз Pallada. Как сообщалось накануне, он сел на мель и развалился на пополам.