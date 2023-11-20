Катастрофа в Турции: затонуло грузовое судно
На севере Турции в районе провинции Зонгулдак затонуло грузовое судно Kafkametler.
По предварительным данным, оно столкнулось во время шторма с волнорезом.
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По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в настоящее время ведется поиск 12-ти членов экипажа в Черном море.
Вторым кораблем оказался сухогруз Pallada. Как сообщалось накануне, он сел на мель и развалился на пополам.
🇹🇷 Türkiye'de gemi battı, mürettebatı arama çalışmaları sürüyor— Haber İsrael (@ShemaNews) November 20, 2023
Zonguldak'ta meydana gelen fırtınada Kafkametler adlı kargo gemisi dalgakıranla çarpıştıktan sonra battı. Erlikaya İçişleri Bakanlığı Başkanı 12 mürettebat için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Bakan, 👇2 pic.twitter.com/yqH4hUEasa