Новости » Происшествия
Катастрофа в Турции: затонуло грузовое судно
20.11.2023 10:40 Алина Груднева

Катастрофа в Турции: затонуло грузовое судно

На севере Турции в районе провинции Зонгулдак затонуло грузовое судно Kafkametler.

По предварительным данным, оно столкнулось во время шторма с волнорезом.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, в настоящее время ведется поиск 12-ти членов экипажа в Черном море.

Вторым кораблем оказался сухогруз Pallada. Как сообщалось накануне, он сел на мель и развалился на пополам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы